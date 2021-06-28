Валютная тайна: Какая интрига раскроется на финансовых рынках в июле и что это значит для курса доллара

Почему вкладчики закрывают валютные депозиты в банках

Ещё в начале апреля курс валют уверенно двигался в сторону отметки 80 рублей за доллар. Затем он резко изменил вектор движения. В начале июня американская валюта опускалась ниже 72 рублей, а сейчас продолжает колебаться возле этой отметки.

В результате валютные вклады в банках не просто опустели, а побили рекорд десятилетия. Депозиты сократились до 58,5 млрд долларов. Это минимум с 2010 года. Для сравнения, на максимуме валютные сбережения были зимой 2014-го. Тогда в банках лежало почти 86 млрд долларов.

— Снижение валютных сбережений россиян говорит о том, что некоторая часть населения поверила в укрепление рубля и решила обналичить деньги. Однако также важно понимать, что на данный момент российская экономика ещё не полностью восстановилась после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Многим людям могли понадобиться сбережения, в том числе и валютные, для поддержания текущих расходов и потребления товаров и услуг. Также весьма вероятно, что снижение сбережений частично обусловлено фактором сезона отпусков, — считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

До каких отметок может укрепиться курс рубля

Российская валюта довольно стабильно укреплялась до уровней в 72–73 рубля за доллар. Это во многом связано с ростом цен на нефть и энергоносители, а также с некоторым снижением геополитической неопределённости после встречи Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве. Соответственно главная интрига для инвесторов — продолжит ли российская валюта укрепляться в июле, или же стоит ждать смену трендов и доллар снова пойдёт вверх.

— На данный момент рубль растёт относительно доллара и евро, но укрепление значительно замедлилось, так как многие политические и экономические события уже заложены в риск-профиль рубля. Мы не ожидаем, что в июле курс валюты сможет опуститься ниже 70 рублей за доллар, скорее всего, российская валюта останется в коридоре 71–73 рубля за доллар, — пояснил Андрей Маслов.

По его словам, на движение курса валют традиционно оказывают влияние события, связанные с сырьевыми рынками и геополитической ситуацией. Так, для рынка чёрного золота важным станет решение ОПЕК+, которое, возможно, приведёт к увеличению объёмов добычи нефти. Это произойдёт на фоне роста спроса на энергоносители из-за ускоренного восстановления экономик Европы, США и Китая. Также важным станет результат переговоров между Ираном и США по возвращению к тегеранской ядерной сделке и частичному или полному снятию санкций с Ирана. Это может привести к поступлению дополнительных 1–1,5 млн баррелей в сутки иранской нефти на рынок.

Что касается геополитических решений, то риторика относительно санкций США и Европы не изменилась. По словам Андрея Маслова, новые пакеты санкций не стоит исключать, как и прочие варианты давления на экономику РФ.

— При отсутствии новых геополитических рисков умеренное укрепление рубля, на мой взгляд, может продолжиться. Текущие цены на сырьё располагают к росту национальной валюты. В июле мы можем увидеть уровень 71–72. На горизонте до конца года допускаем снижение и до круглой отметки 70, — прогнозирует начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По мнению аналитика, стоит обратить внимание на дифференциал рублёвых и долларовых ставок. Даже несмотря на то что ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции (на 0,5%), в долларе ситуация хуже. Безрисковые короткие ставки около нуля, тогда как инфляция на максимумах за последние десятилетия.

Как отметил Василий Карпунин, в моменте складывается чёткий перекос в пользу рубля, что привлекает спекулятивный капитал. При этом Центробанк уже дал всем понять, что ключевая ставка и дальше будет расти. Реальная процентная ставка в таком случае станет вновь положительной осенью, когда инфляция в России в годовом выражении начнёт поступательно замедляться.

— Сырьевой фактор также останется в центре внимания. Страны ОПЕК+ могут уже на следующей неделе анонсировать рост добычи с августа. Это приостановит восходящую волну во фьючерсах Brent, но о масштабном снижении речи пока не идёт. До возврата экспорта из Ирана (при заключении ядерной сделки) рынок нефти может до осени находиться в состоянии незначительного дефицита, — пояснил Василий Карпунин.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Мельникова считает, что для курса рубля сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура. В частности, у инвесторов растёт аппетит к рисовым активам, что положительно для валют развивающихся стран, в том числе для рубля. В то же время до июля продлится дивидендный сезон российского корпоративного сектора, с которым ежегодно связан второй квартал. На денежный рынок дивидендный период оказывает влияние из-за увеличенных валютных конвертаций. За счёт всех положительных факторов аналитик ожидает, что в ближайшее время курс останется в диапазоне 72–73 рубля за доллар.

Когда курс доллара снова начнёт расти

Впрочем, если в начале июля у рубля много шансов для укрепления, то к концу месяца ситуация может оказаться не такой радостной. Факторов для роста курса доллара тоже не так мало.

— Базовый сценарий предполагает снижение курса рубля к концу июля в диапазоне 74–75 к американскому доллару и 88–89 — к евро. При этом нельзя исключать, что в начале месяца российская валюта ещё немного укрепится — до 70,5–71,5 за доллар США и 84–85 — к евро, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Прежде всего он отметил уход поддерживающего эффекта от ожидания встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Именно с договорённости лидеров двух стран в апреле 2021 года о встрече начался почти трёхмесячный тренд на укрепление курса российской валюты.

Встреча прошла. Это значит, что рубль стал вновь восприимчив к внешнеполитическому давлению, которое и в США, и в Европе начинает усиливаться. Пока это не проявляется в динамике курса российской валюты, но это следствие ещё одного важного фактора — высоких цен на нефть.

— Не будет преувеличением сказать, что нефтяной рынок перегрет и почти исчерпал свой потенциал роста. Сложно сказать, когда именно начнётся коррекция нефтяных котировок, которая может быть достаточно глубокой — 25–30%, но очень вероятно, что это вопрос ближайшего месяца, — добавил Александр Розман.

По его мнению, по мере того, как нефтяная защита рубля будет ослабевать, негативное влияние внешнеполитического давления начнёт увеличиваться и курс российской валюты поменяет тренд с восходящего на нисходящий.

Александр Розман полагает, что основной интригой здесь станет информационный триггер, который этот процесс запустит. Как мы знаем, рубль почти всегда медленно укрепляется, но очень быстро падает как раз из-за негативной новости. Возможно, таким событием может стать локдаун в России из-за третьей волны пандемии. Возможно, санкционный виток, а возможно — что-то ещё.

— Курс рубля в июле будет зависеть от многих, часто противоположных драйверов. Позитив для российской валюты — внешние обстоятельства. Масштабная вакцинация в мире, снижение остроты пандемии. Рост бизнес-активности увеличивает спрос на сырьевые, фондовые активы, валюты развивающихся рынков. Очень важную роль играют гигантские стимулирующие вливания денег от ФРС США и других центробанков. Только ФРС выделяет 120 млрд долларов ежемесячно в мировую экономику. Это повышает возможности вложений в рисковые активы. Цена нефти поднимается за счёт этого выше 75 долларов за баррель Brent. Данные факторы, вероятно, будут работать и в следующем месяце, — рассказал главный аналитик площадки TeleTrade Марк Гойхман.

Кроме того, Центробанк в июле, вероятно, снова поднимет ключевую ставку. Это тоже поддерживает российскую валюту. В такой ситуации, по словам Марка Гойхмана, в июле она способна ещё укрепиться до уровня 69–70 рублей за доллар.