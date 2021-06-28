Доктор Комаровский рассказал, как легко распознать тепловой удар
Известный медик назвал шесть симптомов, которые помогут диагностировать такую проблему.
Фото © Instagram / doctor_komarovskiy
Распознать тепловой удар можно по нескольким изменениям состояния вашего организма. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные из них. Доктор опубликовал соответствующую шпаргалку на своей страничке в "Инстаграме". Там перечислено шесть признаков теплового удара, а именно:
- головная боль;
- интенсивное покраснение кожи;
- учащенное сердцебиение, судороги и тошнота;
- высокая температура;
- вялость и слабость;
- головокружение или потеря сознания.
Ранее врач рассказала, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару. Медик подчеркнула, что светлая одежда не защитит, хотя в целом поможет легче перенести высокие температуры.
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