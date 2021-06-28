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Доктор Комаровский рассказал, как легко распознать тепловой удар

Известный медик назвал шесть симптомов, которые помогут диагностировать такую проблему.

28 июня, 01:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doctor_komarovskiy</a></p>

Фото © Instagram / doctor_komarovskiy

Распознать тепловой удар можно по нескольким изменениям состояния вашего организма. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные из них. Доктор опубликовал соответствующую шпаргалку на своей страничке в "Инстаграме". Там перечислено шесть признаков теплового удара, а именно:

  • головная боль;
  • интенсивное покраснение кожи;
  • учащенное сердцебиение, судороги и тошнота;
  • высокая температура;
  • вялость и слабость;
  • головокружение или потеря сознания.
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Ранее врач рассказала, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару. Медик подчеркнула, что светлая одежда не защитит, хотя в целом поможет легче перенести высокие температуры.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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