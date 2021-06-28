Доктор Комаровский рассказал, как легко распознать тепловой удар

Распознать тепловой удар можно по нескольким изменениям состояния вашего организма. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные из них. Доктор опубликовал соответствующую шпаргалку на своей страничке в "Инстаграме". Там перечислено шесть признаков теплового удара, а именно: