В Китае заявили, что верят в успешное развитие России под руководством Путина

В Китае высшее руководство страны верит в достижение российским народом его целей под руководством президента Владимира Путина. Об этом заявил замглавы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития", — приводит ТАСС слова политика.

Он пояснил свои слова: в последнее время России удалось добиться заметных успехов в социально-экономическом развитии страны. Как отметил Го Ечжоу, Китай с радостью наблюдает, "как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается".