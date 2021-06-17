Китайская космическая программа

На глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 заместитель руководителя программы исследования Луны Национального космического управления Китая (CNSA) Пэй Чжаоюй рассказал, что РФ и Китай могут завершить строительство лунной станции уже к 2035 году. Добираться на единственный спутник Земли планируют в два этапа.

На первом — с 2026 по 2030 год — к поверхности отправят две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов. На втором — с 2031 по 2035 год — начнут разворачивать на Луне первые модули станции. Если со сроками и целями лунной миссии всё более-менее понятно, то с финансированием и технологиями всё уже не так очевидно, как 10 лет назад. Китай — больше не беспомощная страна с космической программой на уровне СССР 70-х годов, а полноценная и современная космическая держава, которой, в общем-то, никто и не нужен, чтобы творить историю.

По сути, КНР стремится к такой же модели, как и США: для поддержки собственных космических программ в стране могут создать некий аналог SpaceX с технологиями завтрашнего дня — сверхтяжёлыми многоразовыми ракетами. Если это произойдёт, то Китай встанет на ступень выше России в космической гонке и будет играть на равных только с Америкой.

Что может Китай?

Старт космического корабля "Шэньчжоу-12" с космодрома. Фото © Getty Images/VCG/VCG

КНР традиционно отставала от России по уровню развития космических технологий. Но за последние 25 лет страна совершила настоящий прорыв: успешные миссии на Марс, Луну и создание собственной орбитальной станции говорят о том, что Китай, по сути, не нуждается в партнёрах даже для крупных космических проектов. Деньги на освоение космоса и навёрстывание упущенных возможностей у китайцев есть, а средства вывода — ракеты и космические корабли — постепенно доводят до мирового уровня.

Рано утром 17 июня 2021 года произошло и другое эпохальное событие — ракета-носитель "Чанчжэн-2F", запущенная с космодрома Цзюцюань, успешно вывела в космос пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Он доставит в космос трёх тайконавтов — они проработают три месяца на борту китайской орбитальной станции "Тяньхэ", а затем вернутся домой. Этот пуск доказал, что Китай в состоянии реализовать свою космическую программу без помощи извне, а такие проекты, как китайский клон орбитального ракетоплана X-37, намекают, что в сложные космические игры Китай умеет играть уже давно.

Китайские астронавты перед запуском космической миссии "Шэньчжоу-12". Фото © Getty Images/VCG/VCG

По сути, полная автономия КНР по части космоса уже открыла стране дорогу к Луне, и делиться этим успехом Китай ни с кем не обязан. В то же время китайское космическое агентство хеджирует риски — и именно для того, чтобы точно получить результат по одному из направлений, в строительство лунной базы включают Россию. По лунным проектам у России накоплен уникальный опыт — даже несмотря на проигранную американцам лунную гонку, к долговременной экспедиции на Луну всё готово — есть технологии автономности, есть проект базы, есть источники энергии, есть практически всё. Кроме ракеты.

Не за всё заплачено

Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

В прошлом году исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко заявил, что доставка людей на Луну с помощью ракет "Ангара" обойдётся в 400 млрд рублей. Для того чтобы российские космонавты оказались там, где нужно, придётся доработать десяток дорогих решений, включая сверхтяжёлую ракету "Енисей", создание которой (по крайней мере, пока) отодвинуто на неизвестный срок. Лунная программа с "Енисеем" считается одной из самых дорогих в истории отечественного космоса — чтобы всё получилось, нужно 1,7 трлн рублей.

Сложностей сейчас нет только с "Ангарой" — ракета готова к полётам, и темпы производства постепенно наращиваются. Только в 2021 году сдадут четыре ракеты. Но отсутствие сверхтяжёлого носителя — главная проблема России в обозримый период. Китайский сверхтяж планируют испытать уже к 2030 году, и если "Чанчжэн-9" взлетит раньше, чем "на крыло" встанет "Енисей", то Китай займёт лидирующие позиции в космической гонке и необходимость в российской ракете отпадёт.

Позор или победа

Фото © NASA

Потянуть строительство лунной базы в одиночку могут практически все участники космической гонки. Для того чтобы обосноваться на поверхности спутника, нужно примерно 10–15 млрд долларов, не считая затрат на производство ракет. Такие расходы может позволить себе NASA и CNSA, а вот для России строительство базы на Луне — это предмет спора и, возможно, проверок ведущих предприятий отрасли Счётной палатой.

Бюджет "Роскосмоса" заметно скромнее ведомостей на освоение космоса NASA и Европейского космического агентства. Единственная страна, способная выйти на уровень таких же расходов, — это Китай. Уже к середине 2025 года суммы, которые КНР тратит на космос, могут сравняться по количеству нулей с теми, что записаны в финансовых документах американского космического агентства и ЕКА.

Но даже если завалить собственные предприятия деньгами, то Россия всё равно нужна Китаю для быстрого рывка в космическое пространство — сейчас космическая техника КНР находится на уровне советской и российской образца 80–90-х годов, а чтобы закрепиться на Луне, нужны технологии следующего уровня. И они в России есть, просто заниматься ими начинают, когда складываются все звёзды, а ретроградный Меркурий не мешает работать. Впрочем, даже задержки по ключевым космическим проектам не станут причиной для того, чтобы отдать результаты труда тысяч учёных Китаю просто так. Чтобы получить ключевые наработки, КНР придётся финансировать завершающие этапы исследований и производство в России. А это — тысячи рабочих мест и налоги в бюджет.