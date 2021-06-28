"Опять враскорячку!": Волочкова разозлила и восхитила подписчиков шпагатом через всю яхту
Она побывала на парусной регате и похвасталась фирменным снимком, причём не раз.
Фото © Instagram / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волчкова села на шпагат на паруснике. Соответствующий снимок появился на её странице в "Инстаграме". Звезда была одета в яркий купальник лимонного цвета. По её словам, она вместе с друзьями приняла участие в парусной регате.
"Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" — написала танцовщица, опубликовав сразу два фото со шпагатом в одном посте.
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Одни стали писать ей гадости ("Опять враскорячку!", "Да что ж такое!!! Одно и то же, сама не устала?"), другие назвали красавицей и "Настей великолепной".
А не так давно Анастасия заявила, что Большой театр "погряз в проституции". Артистка отметила, что была руководству учреждения "как кость в горле", а после увольнения даже не смогла забрать свои вещи.
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