Российская балерина Анастасия Волчкова села на шпагат на паруснике. Соответствующий снимок появился на её странице в "Инстаграме". Звезда была одета в яркий купальник лимонного цвета. По её словам, она вместе с друзьями приняла участие в парусной регате.

"Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" — написала танцовщица, опубликовав сразу два фото со шпагатом в одном посте.

Одни стали писать ей гадости ("Опять враскорячку!", "Да что ж такое!!! Одно и то же, сама не устала?"), другие назвали красавицей и "Настей великолепной".