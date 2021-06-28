Жительница Сахалина два часа била по батареям, а потом разожгла костёр в квартире

В Сахалинской области в селе Дальнее женщина у себя в квартире разожгла костёр. Кое-как попавшие в дом пожарные обнаружили разбросанные сухие таблетки для горения. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах гари, а перед этим слушали, как она два часа долбила чем-то металлическим по батареям.

Газовики оперативно отключили подачу топлива. Врачи и пожарные смогли попасть в дом, только вскрыв стеклопакеты, так как хозяйка забаррикадировалась. К этому моменту в квартире заполыхали шторы и обгорела часть потолка. От МЧС прибыло на место происшествия 11 человек. Медики не стали забирать женщину на обследование — вынесли вердикт, что она социально не опасна. Между тем подписчики форума в Интернете, который и разместил информацию об этом происшествии, пишут, что "у женщины есть маленький ребёнок". А также о том, что ранее к ней вызывали полицию.

"Человек имеет какое-то психологическое расстройство. Ранее именно она около месяца назад всю ночь звонила в домофон и благополучно убегала, под утро таки удалось поймать её за руку, был вызван наряд полиции для дальнейшего разбирательства, но как итог — её просто тихонько отвели домой, поцеловали в лобик, и на этом всё", — комментируют очевидцы.

Будет ли проведена проверка органами социальной опеки, пока ничего не сообщается.