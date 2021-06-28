На Камчатке назначили вице-губернатора по борьбе с ковидом

На Камчатке появился вице-губернатор, ответственный за борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее назначение сделал глава края Владимир Солодов. Этими вопросами теперь будет заниматься Александр Кузнецов, ранее занимавший пост председателя Правительства Камчатского края.

"Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора — вице-губернатора по борьбе с CoViD-19. С учётом опыта работы в этом направлении, в том числе опыта руководства штабом по противодействию коронавирусной инфекции и координации работы Министерства здравоохранения, исполнять обязанности специального вице-губернатора с сегодняшнего дня назначаю Александра Олеговича Кузнецова", — заявил глава региона.

Солодов отметил, что сейчас Камчатка переживает новую — уже третью — волну распространения инфекции. Формирование коллективного иммунитета идёт не быстро.

"Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас. Это не касается исключительно Министерства здравоохранения края — это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти", — подчеркнул губернатор.