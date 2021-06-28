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На Сахалине девушка отправилась кататься на квадроциклах и пропала

Предполагалось, что маршрут компании проходил в селе Березняки через перевал с выездом на побережье.

28 июня, 03:00
<p>Анастасия Синякина. Фото © УМВД России по Сахалинской области</p>

Анастасия Синякина. Фото © УМВД России по Сахалинской области

На Сахалине без вести пропала девушка, которая накануне отправилась кататься с друзьями на квадроциклах. Это Анастасия Синякина 2000 года рождения. Домой после прогулки она так и не вернулась.

Как сообщает Skr.su, маршрут проходил в селе Березняки через перевал с выездом на побережье Долинского района. Развёрнуты поиски Анастасии, в них участвует полиция.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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