На Сахалине девушка отправилась кататься на квадроциклах и пропала
Предполагалось, что маршрут компании проходил в селе Березняки через перевал с выездом на побережье.
Анастасия Синякина. Фото © УМВД России по Сахалинской области
На Сахалине без вести пропала девушка, которая накануне отправилась кататься с друзьями на квадроциклах. Это Анастасия Синякина 2000 года рождения. Домой после прогулки она так и не вернулась.
Как сообщает Skr.su, маршрут проходил в селе Березняки через перевал с выездом на побережье Долинского района. Развёрнуты поиски Анастасии, в них участвует полиция.
А в Орловской области волонтёры и кинологи ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала.
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