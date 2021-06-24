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Путешественница загадочно пропала, сделав селфи на пике самой высокой горы Великобритании

Девушка не впервые покоряла горы и часто делала это одна, но теперь у близких появились серьёзные причины для беспокойства.

24 июня, 08:56

Фото © Facebook / Sarah Buick

24-летняя путешественница Сара Бьюик поделилась в "Фейсбуке" яркими фото, сделанными около пяти утра на вершине самой высокой горы в Великобритании — Бен-Невис. Девушка сняла окружающую местность, а также сделала селфи на фоне камней. "Доброе утро с Бен-Невиса!" — весело подписала она.

Фото © Facebook / Sarah Buick

Фото © Facebook / Sarah Buick

Однако эта запись оказалась последней весточкой от Сары, которая после перестала выходить на связь. Также путешественницу больше не видел никто из туристов.

Фото © Instagram / sarah_buick

Фото © Instagram / sarah_buick

Полиция Шотландии организовала поиски, к которым, предварительно, уже присоединились спасательные бригады. "Она опытная путешественница и часто путешествует одна, но это очень непохоже на неё — оставаться вне контактов с друзьями и семьёй в течение такого времени", — приводит слова инспектора Ника Хава Daily Record.

Фото © Instagram / sarah_buick

Фото © Instagram / sarah_buick

Сара действительно трепетно относилась к походам в горы и выкладывала в "Инстаграм" атмосферные снимки. Также она любила лошадей и увлекалась конной ездой.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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