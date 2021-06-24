Путешественница загадочно пропала, сделав селфи на пике самой высокой горы Великобритании

24-летняя путешественница Сара Бьюик поделилась в "Фейсбуке" яркими фото, сделанными около пяти утра на вершине самой высокой горы в Великобритании — Бен-Невис. Девушка сняла окружающую местность, а также сделала селфи на фоне камней. "Доброе утро с Бен-Невиса!" — весело подписала она.

Фото © Facebook / Sarah Buick

Однако эта запись оказалась последней весточкой от Сары, которая после перестала выходить на связь. Также путешественницу больше не видел никто из туристов.

Фото © Instagram / sarah_buick

Полиция Шотландии организовала поиски, к которым, предварительно, уже присоединились спасательные бригады. "Она опытная путешественница и часто путешествует одна, но это очень непохоже на неё — оставаться вне контактов с друзьями и семьёй в течение такого времени", — приводит слова инспектора Ника Хава Daily Record.

Фото © Instagram / sarah_buick