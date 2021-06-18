Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам
11 мая неподалёку от Афин, Греция, разыгралась трагедия, которая глубоко потрясла местных жителей. Пилот вертолёта Хараламбос Анагностопулос рассказал, что ночью на его семью напали грабители и задушили его 20-летннюю жену Кэролайн Крауч на глазах у 11-месячной дочки. Якобы сам мужчина в этот момент был связан и не мог ничем помочь. Однако полицейские нашли в его словах несколько несостыковок и теперь узнали, что же на самом деле произошло в роковую ночь.
Правоохранители благодаря фитнес-трекеру девушки выяснили, что момент её смерти не совпадает с тем временем, которое указал муж. Кэролайн скончалась на несколько часов раньше. А данные с телефона Хараламбоса показали, что в страшную ночь он не был связан, как заявлял, а спокойно перемещался по дому. И после восьмичасового допроса мужчина сознался, что страшное преступление совершил он сам.
Влюблённые поженились в 2018 году, в июне 2020-го на свет появилась дочка. Супруги вели страницы в "Инстаграме", выкладывая нежные совместные фото с малышкой, кадры на фоне красивых пейзажей, и всячески стремились показать идеальную жизнь. Однако, по словам близких друзей, картинка в соцсетях не имела ничего общего с реальностью. Пилот был ревнивым и властным мужем, на которого Кэролайн часто жаловалась. Кроме того, пара посещала психотерапевта, и тот раскрыл детали, которые помогли следствию. А переписка мужа и жены в мессенджерах тоже указывала на несчастливый брак.
Накануне убийства у супругов произошёл конфликт. Девушка якобы написала другу, что уезжает от мужа, и даже забронировала отель. Однако вырваться от тирана ей уже не удалось. 33-летний мужчина заявил, что задушил жену на глазах у дочки, а затем начал искусно заметать следы. Он даже утопил семейную собаку и повесил на перилах лестницы её труп, чтобы сделать версию ограбления более правдоподобной.
В ту ночь мы поссорились. В какой-то момент она бросила ребёнка в кроватку и велела мне покинуть дом. Она толкнула меня и ударила. Я вышел из себя и задушил её подушкой. Потом я придумал ограбление
Совершив жестокое злодеяние, пилот стал изображать из себя убитого горем мужа и давал слезливые интервью. "Мне очень повезло, что я знал её и она любила меня. <...> Но одна вещь меня печалит даже сильнее, чем её смерть. Это тот факт, что наша дочка вырастет, не помня свою прекрасную маму, хотя девочка всегда будет со мной и со всеми нами", — заявлял он перед скорбящими родственниками. Вскоре ему должны предъявить официальное обвинение, пишет Daily Mail.
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