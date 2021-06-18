Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

11 мая неподалёку от Афин, Греция, разыгралась трагедия, которая глубоко потрясла местных жителей. Пилот вертолёта Хараламбос Анагностопулос рассказал, что ночью на его семью напали грабители и задушили его 20-летннюю жену Кэролайн Крауч на глазах у 11-месячной дочки. Якобы сам мужчина в этот момент был связан и не мог ничем помочь. Однако полицейские нашли в его словах несколько несостыковок и теперь узнали, что же на самом деле произошло в роковую ночь.