В Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала
На поиски девятилетней Вики брошены все силы местных служб и прилегающих городов. В село даже выехали специалисты из Москвы.
Жители села Казарь Орловской области уже который день прочёсывают окрестности, пытаясь найти девятилетнюю Вику Гнедову. Днём 18 июня девочка вышла из дома и не вернулась. Родители сразу забили тревогу, обратившись в полицию. Они сообщили основные приметы: рост 140 см, плотное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Погулять третьеклассница ушла в синих шортах, белой футболке с логотипом TikTok и белых балетках.
За неделю поисков в жесточайших условиях жары и масочного режима спасатели расклеили 1200 ориентировок, прочесали девять тысяч километров. На месте работает восемь коптеров, которые изучают территорию сверху. В село выехали волонтёры и специалисты из других городов: Москвы, Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа. Многие спасательные отряды присоединились к поискам. На месте работают конные отряды и кинологи, сообщает "Орловское информбюро".
Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем всё возможное
Волонтёры и спасатели не теряют надежды найти Вику — они обратились к автомобилистам и попросили записи с авторегистраторов. Однако СУ СКР по Орловской области уже возбудило уголовное дело по статье "Убийство" и теперь проводит необходимые проверки и оперативно-разыскные действия, сообщает РИА 57.
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