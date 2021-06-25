В Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала

Жители села Казарь Орловской области уже который день прочёсывают окрестности, пытаясь найти девятилетнюю Вику Гнедову. Днём 18 июня девочка вышла из дома и не вернулась. Родители сразу забили тревогу, обратившись в полицию. Они сообщили основные приметы: рост 140 см, плотное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Погулять третьеклассница ушла в синих шортах, белой футболке с логотипом TikTok и белых балетках.

Фото © ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

За неделю поисков в жесточайших условиях жары и масочного режима спасатели расклеили 1200 ориентировок, прочесали девять тысяч километров. На месте работает восемь коптеров, которые изучают территорию сверху. В село выехали волонтёры и специалисты из других городов: Москвы, Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа. Многие спасательные отряды присоединились к поискам. На месте работают конные отряды и кинологи, сообщает "Орловское информбюро".

Фото © ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем всё возможное Волонтёр Нина Рассохина

Фото © ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области