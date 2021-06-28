НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару

По мнению медика, нужно как минимум с осторожностью отнестись к напиткам, сочетающим кофе с соком или энергетиком. Такие предлагаются в некоторых кафе.

28 июня, 03:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кофе — продукт мочегонный, поэтому в жару его можно пить, и даже горячим, но только вперемешку со стаканом воды. Различные летние изыски, сочетающие, к примеру, эспрессо с апельсиновым соком или энергетиком, могут спровоцировать сбои в работе организма, объяснила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова.

"Свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не даёт насыщения. Кофе и энергетик — это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряжённом режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

А вот в количестве употребления кофе врач советовала прислушаться к себе. Пора остановиться, если очередная чашка вызывает тревожность, чувство беспокойства и тем более тахикардию.

Названо идеальное время употребления кофе

Названо идеальное время употребления кофе

Ранее Лайф писал, что учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти. Оказалось, этот популярный напиток также сокращает вероятность хронических заболеваний печени.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1