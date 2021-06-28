Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару

Кофе — продукт мочегонный, поэтому в жару его можно пить, и даже горячим, но только вперемешку со стаканом воды. Различные летние изыски, сочетающие, к примеру, эспрессо с апельсиновым соком или энергетиком, могут спровоцировать сбои в работе организма, объяснила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова.

"Свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не даёт насыщения. Кофе и энергетик — это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряжённом режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

А вот в количестве употребления кофе врач советовала прислушаться к себе. Пора остановиться, если очередная чашка вызывает тревожность, чувство беспокойства и тем более тахикардию.