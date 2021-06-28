Двое американцев внезапно открыли стрельбу по машине, остановившись на светофоре
Что это было, никто не понял. Прозвучало много выстрелов, но обошлось без погибших и пострадавших. Очевидцы были очень напуганы.
В американском городе Чикаго двое молодых людей в масках открыли огонь посреди дороги. когда автомобили остановились на светофоре. Неизвестные выбежали из машины с оружием, произвели выстрелы и вскоре скрылись. У одного из них, судя по этим кадрам, была автоматическая винтовка.
Как сообщает NBC, полиция сразу же направилась в этот район, но до сих пор никого арестовать не удалось. 22-летняя девушка рассказала, что ехала в машине с другой, 19-летней, когда двое мужчин начали стрелять — якобы в них. Однако в итоге никто не был даже ранен. Стражи порядка разбираются в этом странном случае.
Ранее в Омске неизвестный открыл стрельбу по школьницам. Девочек прооперировали под общим наркозом.
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