Двое американцев внезапно открыли стрельбу по машине, остановившись на светофоре

В американском городе Чикаго двое молодых людей в масках открыли огонь посреди дороги. когда автомобили остановились на светофоре. Неизвестные выбежали из машины с оружием, произвели выстрелы и вскоре скрылись. У одного из них, судя по этим кадрам, была автоматическая винтовка.

Как сообщает NBC, полиция сразу же направилась в этот район, но до сих пор никого арестовать не удалось. 22-летняя девушка рассказала, что ехала в машине с другой, 19-летней, когда двое мужчин начали стрелять — якобы в них. Однако в итоге никто не был даже ранен. Стражи порядка разбираются в этом странном случае.