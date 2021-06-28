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Двое американцев внезапно открыли стрельбу по машине, остановившись на светофоре

Что это было, никто не понял. Прозвучало много выстрелов, но обошлось без погибших и пострадавших. Очевидцы были очень напуганы.

28 июня, 03:43

В американском городе Чикаго двое молодых людей в масках открыли огонь посреди дороги. когда автомобили остановились на светофоре. Неизвестные выбежали из машины с оружием, произвели выстрелы и вскоре скрылись. У одного из них, судя по этим кадрам, была автоматическая винтовка.

Как сообщает NBC, полиция сразу же направилась в этот район, но до сих пор никого арестовать не удалось. 22-летняя девушка рассказала, что ехала в машине с другой, 19-летней, когда двое мужчин начали стрелять — якобы в них. Однако в итоге никто не был даже ранен. Стражи порядка разбираются в этом странном случае.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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