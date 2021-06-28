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Девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью

Восемь из них сильно пострадали и были отправлены в больницу. Автомобиль восстановлению не подлежит.

28 июня, 03:48
<p>Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/mchsastrakhan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Астрахань</a></p>

Фото © ВКонтакте / МЧС Астрахань

В Астраханской области произошло ДТП со множеством пострадавших, но с участием только одной машины. Девять человек передвигались в ВАЗе, который перевернулся под посёлком Зеленга.

"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) с участием автомобиля ВАЗ 2107 по адресной привязке Володарский район, на въезде в н.п. Зеленга", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как отметили в спасательном ведомстве, восемь человек были госпитализированы и доставлены в различные медицинские учреждения Астрахани. Как сообщает "Интерфакс", в машине находились подростки в возрасте от 15 лет, все они, включая водителя, были пьяными.

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Ранее Лайф рассказывал, что водитель скорой погиб после жёсткого столкновения с легковушкой и КамАЗом под Самарой. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что автомобиль медиков, не уступив дорогу иномарке, попытался проехать на красный сигнал светофора со спецсигналами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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