Девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью

В Астраханской области произошло ДТП со множеством пострадавших, но с участием только одной машины. Девять человек передвигались в ВАЗе, который перевернулся под посёлком Зеленга.

"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) с участием автомобиля ВАЗ 2107 по адресной привязке Володарский район, на въезде в н.п. Зеленга", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как отметили в спасательном ведомстве, восемь человек были госпитализированы и доставлены в различные медицинские учреждения Астрахани. Как сообщает "Интерфакс", в машине находились подростки в возрасте от 15 лет, все они, включая водителя, были пьяными.