Девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью
Восемь из них сильно пострадали и были отправлены в больницу. Автомобиль восстановлению не подлежит.
Фото © ВКонтакте / МЧС Астрахань
В Астраханской области произошло ДТП со множеством пострадавших, но с участием только одной машины. Девять человек передвигались в ВАЗе, который перевернулся под посёлком Зеленга.
"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) с участием автомобиля ВАЗ 2107 по адресной привязке Володарский район, на въезде в н.п. Зеленга", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Как отметили в спасательном ведомстве, восемь человек были госпитализированы и доставлены в различные медицинские учреждения Астрахани. Как сообщает "Интерфакс", в машине находились подростки в возрасте от 15 лет, все они, включая водителя, были пьяными.
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