Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

Вирусолог Даниэль Андерсон, которой до конца осени 2019 года приходилось работать в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань, не исключила, что новый коронавирус мог быть создан человеком. Она призналась, что склонна верить в его естественное происхождение, однако "не такая наивная", чтобы отрицать обратное.

"Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов", — заявила Андерсон в интервью агентству Bloomberg.

По её мнению, коронавирус SARS-CoV-1, который был предшественником нынешнего, несколько раз покидал защищённые зоны. Его патоген был найден через десять лет после вспышки, которая была в начале этого века. Поэтому вирусолог считает нормальным, что источник SARS-CoV-2 ещё не найден.

Она допускает, что в китайской лаборатории могли вести работу по усилению вируса, но это маловероятно. Подобная деятельность требует большого количества согласований, причём на многих уровнях. Стандарты научного сообщества ограничивают такие исследования.

Андерсон убеждена, что коронавирус в любом случае не был создан специально для заражения людей. Вирусолог допускает, что учёный мог случайно заразиться во время попыток усилить вирус, а затем непреднамеренно передал его другим.