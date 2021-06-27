Это вирусолог Джесс Блум из Медицинского института Говарда Хьюза в Сиэтле. Он заявил, что неожиданно стал участником глобального расследования о происхождении коронавируса, потому что обнаружил весьма интересные подробности о заражённых в самом начале пандемии.

Американский вирусолог Джесс Блум. Фото © Fred Hutchinson Cancer Research Center / Robert Hood

Недавно он просматривал научную работу, опубликованную в мае 2020 года в издании Peerj. Там были собраны данные генетического анализа SARS-Cov-2 из образцов пациентов за период с начала пандемии и до марта 2020 года, а именно: была перечислена 241 последовательность геномов, то есть, по сути, максимально подробное описание ДНК нового вируса. В статье говорилось, что информация об этих последовательностях взята из базы данных под названием Sequence Read Archive, она находится в ведении Национального центра биотехнологической информации США. Блум зашёл в этот архив, чтобы убедиться в наличии там этих данных, но вместо них увидел сообщение: "Ничего не найдено".

В той статье утверждалось, что эту 241 последовательность собрал учёный по имени Айси Фу в госпитале при Университете Уханя. Образцы SARS-Cov-2 были взяты из носоглотки заражённых. Впоследствии доктор Блум нашёл соответствующую публикацию Айси Фу и его коллег.

Более того, вирусолог говорит, что ему удалось восстановить удалённые данные о 13 последовательностях. По его словам, он знал, что архив помещает их не только на свой сайт, но и в хранилища Google Cloud и Amazon Cloud, и в эти хранилища можно попасть по соответствующим ссылкам. По названиям удалённых файлов Блум и нашёл их копии в "облаке" Google.

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В результате, во-первых, выяснилось, что данные из того госпиталя и данные из удалённых файлов "в полном соответствии", то есть совпадают. А во-вторых, подробное их изучение показывает нечто довольно странное. Дело в том, что оно позволяет сопоставить ковидные ДНК в образцах не только с уханьского рынка морепродуктов, но и из других мест. А по основной версии, первоисточник ковида — тот самый "влажный" рынок. Считается, что коронавирус перешёл к человеку от подковоносых летучих мышей и впервые проявил себя подобным образом именно на китайском базаре. Так вот, если сравнить образцы SARS-Cov-2 из разных мест с коронавирусами рукокрылых, получается следующее: образцы с рынка имеют как минимум на три больше отличий от патогенов летучих мышей, чем все остальные. На три больше отличий — значит, на три больше мутаций. А мутации, как известно, возникают со временем по мере распространения инфекции. Напрашивается очень простой вывод: CoViD-19 не возник на уханьском рынке, а попал туда, уже проделав до этого определённый путь.

Блум подчёркивает, что не может найти никакого научного объяснения удалению этих секвенций из базы данных. Он задал вопросы об этом авторам той статьи в Peerj, но ответа не получил. Учёный заверил, что в статье не было исправлений, на использование данных было получено одобрение.

— Поэтому представляется вероятным, что последовательности были удалены, чтобы скрыть факт их существования, — полагает он.