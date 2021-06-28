НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Слышали крики о помощи": В Екатеринбурге на глазах очевидцев похитили человека

На месте происшествия долго работала полиция. Информации о результатах её работы пока нет.

28 июня, 03:58
Фото © e1.ru

Фото © e1.ru

В Екатеринбурге неизвестные затолкали мужчину в машину и увезли на глазах у очевидцев, сообщает местный портал Е1.ru. Человек звал на помощь. На место происшествия приехало сразу несколько полицейских машин, сотрудники проработали на месте инцидента всю ночь.

"Похищенный человек нам не знаком, но от случившегося страшно за человека. Затолкали в машину, мы слышали крики о помощи. Вроде похищенный был мужчина", — рассказала очевидица изданию.

Комментариев от УМВД по Екатеринбургу и Росгвардии ещё не поступало.

Сбили и увезли в багажнике: На Сахалине на видео попало загадочное похищение человека

Сбили и увезли в багажнике: На Сахалине на видео попало загадочное похищение человека

Ранее Лайф сообщал, что опубликовано видео с задержанием похитительницы двухлетней девочки в Подмосковье. Когда полицейские нагрянули в квартиру, пропавший ребёнок спал на полу на кухне. Женщина же заявила, что никакого похищения не было.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пять католических священников и две монахини были похищены на Гаити

12 апреля, 01:10

В Нижнем Тагиле пьяный ритуальщик перекрыл катафалками вход в бар, куда его не пустили

вчера в 18:26

Девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью

сегодня в 03:48

Вирусолог рассказал о свойстве ковида, которое вызвало очередную волную в России

сегодня в 04:19

Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

сегодня в 04:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1