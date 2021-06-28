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В Екатеринбурге неизвестные затолкали мужчину в машину и увезли на глазах у очевидцев, сообщает местный портал Е1.ru. Человек звал на помощь. На место происшествия приехало сразу несколько полицейских машин, сотрудники проработали на месте инцидента всю ночь.

"Похищенный человек нам не знаком, но от случившегося страшно за человека. Затолкали в машину, мы слышали крики о помощи. Вроде похищенный был мужчина", — рассказала очевидица изданию.

Комментариев от УМВД по Екатеринбургу и Росгвардии ещё не поступало.