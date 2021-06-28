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Врач рассказал о серьёзной проблеме, на которую может указывать дневная сонливость

По словам доктора, это может быть одной из сторон синдрома, вызванного патологией внутреннего органа.

28 июня, 04:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сонливость днём и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. Об этом сообщил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днём, может говорить о патологии печени", — сказал Монахов в беседе с Пятым каналом.

Врач также рассказал, что существуют и другие признаки проблем с печенью. К ним, по его словам, относится жёлтый цвет кожи и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

При появлении этих симптомов медик рекомендует незамедлительно обратиться к врачу и сделать УЗИ печени. Также не повредит и соблюдение диеты.

"Это средиземноморская диета, употребление омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, это физическая нагрузка, и только потом вступают в своё дело так называемые гепатопротекторы (препараты, которые могут помочь нашей печени), а также экстракорпоральные методы детоксикации в очень сложных случаях", — заключил Дмитрий Монахов.

Онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени

Онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени

Ранее Лайф рассказывал, что учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти при проблемах с печенью. Эффект повышается по мере роста количества потребляемого кофе, но до определённого предела.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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