Врач рассказал о серьёзной проблеме, на которую может указывать дневная сонливость
По словам доктора, это может быть одной из сторон синдрома, вызванного патологией внутреннего органа.
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Сонливость днём и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. Об этом сообщил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.
"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днём, может говорить о патологии печени", — сказал Монахов в беседе с Пятым каналом.
Врач также рассказал, что существуют и другие признаки проблем с печенью. К ним, по его словам, относится жёлтый цвет кожи и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.
При появлении этих симптомов медик рекомендует незамедлительно обратиться к врачу и сделать УЗИ печени. Также не повредит и соблюдение диеты.
"Это средиземноморская диета, употребление омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, это физическая нагрузка, и только потом вступают в своё дело так называемые гепатопротекторы (препараты, которые могут помочь нашей печени), а также экстракорпоральные методы детоксикации в очень сложных случаях", — заключил Дмитрий Монахов.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти при проблемах с печенью. Эффект повышается по мере роста количества потребляемого кофе, но до определённого предела.
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