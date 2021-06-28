Врач рассказал о серьёзной проблеме, на которую может указывать дневная сонливость

Сонливость днём и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. Об этом сообщил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днём, может говорить о патологии печени", — сказал Монахов в беседе с Пятым каналом.

Врач также рассказал, что существуют и другие признаки проблем с печенью. К ним, по его словам, относится жёлтый цвет кожи и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

При появлении этих симптомов медик рекомендует незамедлительно обратиться к врачу и сделать УЗИ печени. Также не повредит и соблюдение диеты.

"Это средиземноморская диета, употребление омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, это физическая нагрузка, и только потом вступают в своё дело так называемые гепатопротекторы (препараты, которые могут помочь нашей печени), а также экстракорпоральные методы детоксикации в очень сложных случаях", — заключил Дмитрий Монахов.