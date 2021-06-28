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"Не успев родиться, была похоронена": Лавров прокомментировал провал инициативы о саммите Россия – ЕС

По мнению главы МИД РФ, высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на "неправильной стороне истории".

28 июня, 04:46
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Агрессивное русофобское меньшинство в Евросоюзе похоронило идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Политику Евросоюза всё чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24–25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона о проведении встречи с Владимиром Путиным, не успев родиться, была похоронена", — пишет Лавров.

Он подчёркивает, что сейчас Евросоюз разрабатывает новые санкции против России. Однако, по его словам, это происходит без указания на какие-то "грехи", а делается просто про запас.

"При желании придумают что-нибудь", — добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчёркивает, что страны ЕС и НАТО сейчас активно ведут политику "самоприсвоенной глобальной мессианской миссии". Он поясняет, что таким образом ЕС разрабатывает программы "освоения" соседних и не очень геополитических пространств.

Лавров обращает внимание на то, что подобные подходы в корне отличаются от того, как ведут дела интеграционные объединения с участием России. В отличие от ЕС, Москва развивает отношения с внешними партнёрами, уверен глава МИД РФ.

"Высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на "неправильной стороне истории", — заключил Лавров.

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Ранее Лайф рассказывал, что в своей статье Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России. По мнению министра, суть позиции Запада сводится к готовности к нормализации отношений, но при условии другого поведения России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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