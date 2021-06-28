Пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа

Российский союз пекарей (РСП) предупредил, что разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может вызвать рост цен на хлеб. Соответствующее письмо союз направил куратору стандарта Марине Костюченко, пишет "Коммерсант".

Как отмечается, пекарей смущает широкая трактовка самого термина "хлебопекарная продукция". В новом ГОСТе это в том числе "хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты". Сейчас же в Налоговом кодексе такого определения нет.

В РСП полагают, что в результате предприятия отрасли могут лишиться льготы по НДС. Это создаст дополнительную нагрузку на отрасль и вызовет рост цен на хлеб.

Костюченко же призвала производителей, которые выпекают хлеб по традиционным рецептам, не опасаться роста налогов. По её словам, цель введения нового ГОСТа — борьба с появлением на рынке новых видов продукции, которая может вводить покупателей в заблуждение.