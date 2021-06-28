В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников 10 сфер

В Забайкальском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников десяти социальных сфер. Об этом на оперативном заседании регионального правительства заявила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Отмечается, что всего под требование попадает 113 тысяч человек. Это работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта.

Как уточнила Лапа, такое решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе в июне в четыре раза по сравнению с маем. Первый этап вакцинации предполагается провести до 27 июля, а второй — до 28 августа. Губернатор края Александр Осипов в связи с этим поручил подготовить обращение в Минздрав РФ с просьбой оперативно обеспечить регион необходимым объёмом вакцины.