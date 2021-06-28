Глава Удмуртии сделал прививку от ковида. Видео © Instagram / brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавирусной инфекции. В мае он переболел ковидом и говорил, что после болезни у него высокий уровень антител в крови. По прошествии некоторого времени он пообещал и сделал прививку по рекомендации медиков.

"Как и обещал, вакцину поставил. Всё нормально. Работаем. Всем отличного настроения и хорошего дня", — сказал он в сториз у себя в инстаграме.

Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия" отметил, что обладает высоким титром антител — чуть больше 10 единиц, однако медики рекомендовали ему поставить вакцину. Связано это с тем, что были выявлены "индийский" и "британский" штаммы ковида. Они более агрессивны, и существует вероятность, что того уровня антител, который есть у него, будет недостаточно. А второй раз переболеть желания нет, заключил глава региона.