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Глава Удмуртии сделал прививку от ковида

Руководитель региона отметил, что у него высокий титр антител после болезни, но врачи рекомендовали ему вакцинироваться, так как появились новые штаммы.

28 июня, 08:07

Глава Удмуртии сделал прививку от ковида. Видео © Instagram / brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавирусной инфекции. В мае он переболел ковидом и говорил, что после болезни у него высокий уровень антител в крови. По прошествии некоторого времени он пообещал и сделал прививку по рекомендации медиков.

"Как и обещал, вакцину поставил. Всё нормально. Работаем. Всем отличного настроения и хорошего дня", — сказал он в сториз у себя в инстаграме.

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Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия" отметил, что обладает высоким титром антител — чуть больше 10 единиц, однако медики рекомендовали ему поставить вакцину. Связано это с тем, что были выявлены "индийский" и "британский" штаммы ковида. Они более агрессивны, и существует вероятность, что того уровня антител, который есть у него, будет недостаточно. А второй раз переболеть желания нет, заключил глава региона.

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А ранее Лайф сообщал, что инфекция не обошла стороной руководителя ещё одного региона: глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил о своём диагнозе 25 мая и по прошествии недели заявил, что вылечился от CoViD-19 и уже приступил к работе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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