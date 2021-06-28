Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как "крайне тяжёлую"
За последнюю неделю столица побила антирекорды по количеству госпитализаций, переводов в реанимацию, а также по количеству умерших.
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Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. Об этом сообщил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин.
"Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", — проинформировал он.
По словам Собянина, мы имеем дело "с новым и более заразным штаммом, очень смертельным". В связи с этим мэр ещё раз попросил всех поберечь себя и сделать прививку от ковида при первой же возможности.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.
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