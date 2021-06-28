Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как "крайне тяжёлую"

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. Об этом сообщил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", — проинформировал он.

По словам Собянина, мы имеем дело "с новым и более заразным штаммом, очень смертельным". В связи с этим мэр ещё раз попросил всех поберечь себя и сделать прививку от ковида при первой же возможности.