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Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Москве как "крайне тяжёлую"

За последнюю неделю столица побила антирекорды по количеству госпитализаций, переводов в реанимацию, а также по количеству умерших.

28 июня, 09:24

Фото © Kremlin.ru

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. Об этом сообщил в понедельник столичный мэр Сергей Собянин.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса", проинформировал он.

По словам Собянина, мы имеем дело "с новым и более заразным штаммом, очень смертельным". В связи с этим мэр ещё раз попросил всех поберечь себя и сделать прививку от ковида при первой же возможности.

Названы причины всплеска ковида в России

Названы причины всплеска ковида в России

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за всё время достигло 5 472 941. По количеству новых случаев ковида лидирует Москва с 7246 пациентами. Далее следуют Московская область — 2722 и Санкт-Петербург — 1335 новых случаев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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