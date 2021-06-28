Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации
Он напомнил, что в масштабах страны такого решения не принято, но в некоторых регионах работникам ряда отраслей предписано привиться от ковида.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации всех взрослых россиян должен быть сформирован в правительстве. Так он прокомментировал новость о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились с совместным заявлением к правительству принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны.
"Никакая позиция не сформулирована. Обращение было в правительство. И ответ должен быть с учётом, что там оперативный штаб", — сказал он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан РФ. В регионах лишь вводятся некоторые условия обязательной вакцинации для работы в определённых отраслях.
Ранее в Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Также Лайф рассказывал, что в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников десяти сфер. Под требование попадает 113 тысяч человек. А первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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