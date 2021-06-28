Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации всех взрослых россиян должен быть сформирован в правительстве. Так он прокомментировал новость о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились с совместным заявлением к правительству принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны.