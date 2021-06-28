ФАС проверит информацию о росте цен на ПЦР-тесты
Регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации.
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Федеральная антимонопольная служба изучит вопрос о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от CoViD-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации", — уточнили в ФАС.
В настоящее время регулятор изучает предоставленные документы на предмет обоснованности цен на указанные услуги.
Напомним, в Москве вступил в силу запрет на посещение ресторанов и кафе без QR-кодов. Теперь заведения общепита могут принимать только тех посетителей, кто привит от коронавируса, переболел CoViD-19 в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.
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