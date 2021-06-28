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ФАС проверит информацию о росте цен на ПЦР-тесты

Регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации.

28 июня, 09:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба изучит вопрос о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от CoViD-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации", уточнили в ФАС.

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В настоящее время регулятор изучает предоставленные документы на предмет обоснованности цен на указанные услуги.

Напомним, в Москве вступил в силу запрет на посещение ресторанов и кафе без QR-кодов. Теперь заведения общепита могут принимать только тех посетителей, кто привит от коронавируса, переболел CoViD-19 в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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