ФАС проверит информацию о росте цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба изучит вопрос о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от CoViD-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации", — уточнили в ФАС.

В настоящее время регулятор изучает предоставленные документы на предмет обоснованности цен на указанные услуги.