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В пунктах вакцинации от ковида в Москве вновь закончился "Ковивак"

Запись на прививку этой вакциной пока приостановлена. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии.

28 июня, 09:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В прививочных пунктах Москвы вновь закончилась вакцина от коронавируса "Ковивак" центра им. Чумакова. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — говорится на сайте.

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Отмечается, что количество этого препарата ограниченно, поэтому возможны перерывы в записи.

Напомним, что 22 июня в Москве временно закончилась вакцина "Ковивак" в прививочных пунктах, а 25 июня стало известно, что она снова стала доступной для прививки. Привиться этим препаратом можно в пяти прививочных пунктах, открытых в детских городских поликлиниках.

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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку составляет 4330 рублей. В московские медучреждения вакцина поступила 1 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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