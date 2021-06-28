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Девушка показала, что стало с её телом из-за вакцины от CoViD, после которой она не могла ходить

Британка утверждает, что всё могло закончиться летальным исходом, но она вовремя оказалась в больнице.

28 июня, 08:57

Фото © Facebook / Courtney Keating

Кортни Китинг из Лондона, Англия, рассказала в "Фейсбуке" о своём неудачном опыте вакцинации от коронавируса. По словам девушки, после того как она сделала прививку, у неё началась страшная реакция: лопнули вены, тело покрылось красными пятнами и почти отказали ноги. Пациентка могла погибнуть, если бы вовремя не обратилась в больницу, где была вынуждена провести целый месяц.

Фото © Facebook / Courtney Keating

Фото © Facebook / Courtney Keating

Я не могла ходить больше месяца, так как нервы и суставы моих ног оказались повреждены. Я больше месяца передвигалась в инвалидном кресле, а затем заново училась ходить, используя ходунки. Я месяц провела в больнице, и мне сказали, что если бы я вовремя не обратилась за помощью, то всё могло бы закончиться смертью

Кортни Китинг

Фото © Instagram / courtneykeating.x, Facebook / Courtney Keating

Фото © Instagram / courtneykeating.x, Facebook / Courtney Keating

Кортни отметила, что до сих пор страдает от последствий и не может вернуться к нормальной жизни. Она якобы решила поделиться своей историей, чтобы предупредить других.

Вакцинация от CoViD — одна из самых больших ошибок, которые я когда-либо совершала, так как прошло почти два месяца, а я всё ещё не могу нормально ходить и не могу в полной мере заниматься обычными делами, сыпь тоже всё ещё не полностью исчезла. Я рассказываю об этом, потому что не хочу, чтобы кто-то тоже прошёл через подобное

Кортни Китинг

Фото © Facebook / Courtney Keating

Фото © Facebook / Courtney Keating

Однако эксперты сходятся во мнении, что польза от вакцинации намного перевешивает риск возникновения побочных эффектов. При этом по состоянию на 16 июня этого года в Великобритании было зарегистрировано более 284 000 побочных реакций на вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna, отмечает The Sun. И они весьма разнообразны: от головной боли или сыпи до более редких, но без серьёзных осложнений.

Пациент сделал вакцину от CoViD и через четыре дня в шоке обнаружил, что его кожа начала слезать

Пациент сделал вакцину от CoViD и через четыре дня в шоке обнаружил, что его кожа начала слезать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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