В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Главный государственный санитарный врач по Смоленской области постановил провести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в постановлении.

В числе таких категорий — работники сфер торговли, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования и культуры, предоставления бытовых услуг (прачечные и химчистки), здравоохранения (фармацевты), соцзащиты, ЖКХ и энергетики.