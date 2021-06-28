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В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Такое решение принято главным санитарным врачом региона из-за продолжающейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

28 июня, 08:44

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Главный государственный санитарный врач по Смоленской области постановил провести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в постановлении.

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В числе таких категорий — работники сфер торговли, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования и культуры, предоставления бытовых услуг (прачечные и химчистки), здравоохранения (фармацевты), соцзащиты, ЖКХ и энергетики.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников десяти сфер. Под требование попадает 113 тысяч человек. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе в июне в четыре раза по сравнению с маем.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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