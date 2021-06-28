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В Москве неадекват с ножом из окна кричал о "доказательствах" и выбрасывал листы с математическими задачами

Мужчину уже задержали полицейские и увезли в отдел. Чем было обусловлено такое поведение, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.

28 июня, 08:48

В Москве неадекват с ножом из окна кричал о "доказательствах" и выбрасывал листы с математическими задачами. Видео © LIFE

В Москве на Ангарской улице неадекват с ножом решил заявить всем о наличии у него неких "доказательств", о чём стал кричать прохожим, выглядывая из окна квартиры. Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали правоохранителей.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На кадрах видно, как в определённый момент мужчина не просто сидит на подоконнике, но и встаёт на карниз спиной к улице, что могло привести к его падению. После своих заявлений неадекват стал выбрасывать в окно листы, на которых оказались напечатаны математические задачи.

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Мужчину оперативно задержали — правоохранители вывели его из квартиры и увезли на служебной машине в отдел. Жители встретили действия полицейских аплодисментами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Чего именно добивался таким поведением неадекватный москвич, неизвестно. Также остаётся загадкой, что и кому он хотел доказать.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге мужчина во дворе угрожал порезать ножом собак соседей. В этот момент с питомцами гуляла знакомая хозяев животных. Когда те вернулись, между ними и мужчиной с ножом завязалась драка. В ход пошла даже лопата.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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