В Москве неадекват с ножом из окна кричал о "доказательствах" и выбрасывал листы с математическими задачами

Мужчину уже задержали полицейские и увезли в отдел. Чем было обусловлено такое поведение, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.