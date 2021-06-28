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"Не пожалел о своих словах ни на секунду": Нурмагомедов рассказал об эмоциях после завершения карьеры

При этом он отметил, что иногда скучает по соревнованиям, сгонке веса и пятираундовым схваткам.

28 июня, 08:44
<p>Фото © Егор Алеев / ТАСС</p>

Фото © Егор Алеев / ТАСС

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру. Об этом российский спортсмен сообщил в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

"Не было мыслей о том, что не надо было завершать карьеру. Я не пожалел о своих словах ни на секунду", сказал 32-летний боец.

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В то же время он не стал скрывать, что скучает по соревнованиям, порой ему хочется снова зайти в октагон.

"Есть моменты, когда я скучаю по соревновательным моментам: сборам, сгонке веса, по этому режиму. Некая зависимость от этого присутствует. Хочется зайти в клетку, задать жару, пять раундов зарубиться с кем-нибудь", отметил Нурмагомедов.

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Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.

Своё решение россиянин объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 боях в смешанных единоборствах спортсмен одержал 29 побед.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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