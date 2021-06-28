"Не пожалел о своих словах ни на секунду": Нурмагомедов рассказал об эмоциях после завершения карьеры
При этом он отметил, что иногда скучает по соревнованиям, сгонке веса и пятираундовым схваткам.
Фото © Егор Алеев / ТАСС
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру. Об этом российский спортсмен сообщил в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
"Не было мыслей о том, что не надо было завершать карьеру. Я не пожалел о своих словах ни на секунду", — сказал 32-летний боец.
В то же время он не стал скрывать, что скучает по соревнованиям, порой ему хочется снова зайти в октагон.
"Есть моменты, когда я скучаю по соревновательным моментам: сборам, сгонке веса, по этому режиму. Некая зависимость от этого присутствует. Хочется зайти в клетку, задать жару, пять раундов зарубиться с кем-нибудь", — отметил Нурмагомедов.
Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.
Своё решение россиянин объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 боях в смешанных единоборствах спортсмен одержал 29 побед.
Комментариев: 0