Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран

На время Олимпийских игр власти Японии хотят ужесточить правила въезда для спортсменов из тех стран, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "дельта". Эти ограничения коснутся сборных Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана, заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

"Я думаю, что нам не удастся добиться понимания со стороны японской общественности, если мы не введём более жёсткие ограничения", — отметил глава комитета.

Согласно новым правилам, спортсмены должны будут соблюдать карантин в течение трёх дней. При этом атлеты смогут тренироваться, общаться с игроками своей сборной и тренерами. Как отмечалось ранее, перед вылетом в Японию спортсмены из указанных стран в течение недели должны будут каждый день сдавать тест на коронавирус.