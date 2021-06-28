Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран
Повышенные требования к сборным из шести государств планируют ввести с 1 июля.
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На время Олимпийских игр власти Японии хотят ужесточить правила въезда для спортсменов из тех стран, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "дельта". Эти ограничения коснутся сборных Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана, заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
"Я думаю, что нам не удастся добиться понимания со стороны японской общественности, если мы не введём более жёсткие ограничения", — отметил глава комитета.
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Согласно новым правилам, спортсмены должны будут соблюдать карантин в течение трёх дней. При этом атлеты смогут тренироваться, общаться с игроками своей сборной и тренерами. Как отмечалось ранее, перед вылетом в Японию спортсмены из указанных стран в течение недели должны будут каждый день сдавать тест на коронавирус.
Ранее Лайф писал о том, что в связи с пандемией коронавируса организаторы Олимпиады ограничат посещаемость соревнований 10 тысячами зрителей. Премьер-министр Японии отметил, что, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей.
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