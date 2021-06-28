Банк России купил валюту на 10,5 млрд рублей
С 15 января объём приобретённой валюты на внутреннем рынке достиг 750,8 млрд рублей.
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ЦБ России купил валюту на внутреннем рынке на 10,5 млрд рублей с расчётами 25 июня. Из данных регулятора следует, что банк осуществил покупку валюты на такую же сумму 24 июня.
С 15 января Минфин РФ вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объём покупки валюты на внутреннем рынке составил 750,8 млрд рублей. В рамках реализации механизма бюджетного правила ЦБ проводил продажи валюты на внутреннем рынке. Объём продажи достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.
Ранее Лайф писал мнение аналитика о том, почему россиянам нужно покупать доллары и евро именно сейчас.
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