Банк России купил валюту на 10,5 млрд рублей

ЦБ России купил валюту на внутреннем рынке на 10,5 млрд рублей с расчётами 25 июня. Из данных регулятора следует, что банк осуществил покупку валюты на такую же сумму 24 июня.

С 15 января Минфин РФ вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объём покупки валюты на внутреннем рынке составил 750,8 млрд рублей. В рамках реализации механизма бюджетного правила ЦБ проводил продажи валюты на внутреннем рынке. Объём продажи достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.