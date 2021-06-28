В Кремле заявили о скачкообразном росте спроса на прививки от ковида

В России резко вырос спрос на вакцины от коронавируса, и власти предпринимают энергичные усилия, чтобы его удовлетворить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Два дня назад мы говорили об этом. Да, спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. Поэтому требуются дополнительные решения, дополнительные энергичные усилия, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия принимаются", — сказал представитель Кремля.