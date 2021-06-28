В Кремле заявили о скачкообразном росте спроса на прививки от ковида
Дмитрий Песков отметил, что ситуация требует дополнительных решений, чтобы обеспечить вакциной всех желающих.
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В России резко вырос спрос на вакцины от коронавируса, и власти предпринимают энергичные усилия, чтобы его удовлетворить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Два дня назад мы говорили об этом. Да, спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. Поэтому требуются дополнительные решения, дополнительные энергичные усилия, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия принимаются", — сказал представитель Кремля.
При этом он призвал журналистов адресовать вопросы, касающиеся логистики, в федеральный оперштаб.
Резкий рост спроса на прививки может быть вызван тем, что во многих регионах вводится обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан. Первым регионом, где применили подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и ряде других регионов. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.
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