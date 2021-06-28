Банкир призвал россиян не гнаться за "быстрыми деньгами"
По его словам, при накоплении средств не стоит рассчитывать на стремительную прибыль, так как обычно это может обернуться потерей финансов.
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Формирующим сбережения россиянам стоит заниматься инвестициями и не рассчитывать на быструю прибыль. Об этом заявил РИА "Новости" председатель правления крымского банка РНКБ Михаил Якунин.
"Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств", — дал совет россиянам специалист.
По словам Якунина, депозитный портфель РНКБ превышает 63 млрд рублей, а средняя сумма вклада составляет 436 тысяч рублей.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскрыла самую опасную стратегию инвестирования, которая может привести к потере денежных средств.
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