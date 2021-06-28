НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Банкир призвал россиян не гнаться за "быстрыми деньгами"

По его словам, при накоплении средств не стоит рассчитывать на стремительную прибыль, так как обычно это может обернуться потерей финансов.

28 июня, 09:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Формирующим сбережения россиянам стоит заниматься инвестициями и не рассчитывать на быструю прибыль. Об этом заявил РИА "Новости" председатель правления крымского банка РНКБ Михаил Якунин.

"Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств", — дал совет россиянам специалист.

Финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию

Финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию

По словам Якунина, депозитный портфель РНКБ превышает 63 млрд рублей, а средняя сумма вклада составляет 436 тысяч рублей.


Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскрыла самую опасную стратегию инвестирования, которая может привести к потере денежных средств.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1