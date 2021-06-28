Банкир призвал россиян не гнаться за "быстрыми деньгами"

Формирующим сбережения россиянам стоит заниматься инвестициями и не рассчитывать на быструю прибыль. Об этом заявил РИА "Новости" председатель правления крымского банка РНКБ Михаил Якунин.

"Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств", — дал совет россиянам специалист.

По словам Якунина, депозитный портфель РНКБ превышает 63 млрд рублей, а средняя сумма вклада составляет 436 тысяч рублей.

