В Кремле ответили на вопрос о компенсации зарплат за нерабочие дни

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу компенсации зарплат сотрудников в период нерабочих дней из бюджета не принималось. Об этом он сообщил журналистам.

"На этот счёт никаких решений не принималось. <...> Что касается малого бизнеса, то из-за пандемии положение ухудшилось, но государство протянуло руку помощи. Сейчас малые предприятия в свободном режиме работают. Не без проблем — пандемия накладывает отпечаток, но никаких локдаунов нет", — сказал Песков.

Он отметил, что в вопросе мер по борьбе с коронавирусом государство идёт по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов, так как во всех субъектах разная динамика распространения заболевания и необходимо принимать решения исходя из ситуации.