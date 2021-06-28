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В Кремле ответили на вопрос о компенсации зарплат за нерабочие дни

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в данный момент малые предприятия работают в свободном режиме, хоть пандемия и накладывает свой отпечаток.

28 июня, 09:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу компенсации зарплат сотрудников в период нерабочих дней из бюджета не принималось. Об этом он сообщил журналистам.

"На этот счёт никаких решений не принималось. <...> Что касается малого бизнеса, то из-за пандемии положение ухудшилось, но государство протянуло руку помощи. Сейчас малые предприятия в свободном режиме работают. Не без проблем — пандемия накладывает отпечаток, но никаких локдаунов нет", — сказал Песков.

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Он отметил, что в вопросе мер по борьбе с коронавирусом государство идёт по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов, так как во всех субъектах разная динамика распространения заболевания и необходимо принимать решения исходя из ситуации.

Ранее Лайф рассказывал, что, например, в Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Эпидобстановка в регионе ухудшается пятую неделю подряд, поэтому властям пришлось ввести новые ограничения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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