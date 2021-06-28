Захарова заявила, что никто так и не понёс ответственности за агрессию НАТО против Югославии

В результате бомбардировок в 1999 году, по сербским данным, погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, пострадало — около 10 тысяч, две трети из которых — мирные жители.