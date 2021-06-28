Захарова заявила, что никто так и не понёс ответственности за агрессию НАТО против Югославии

В результате бомбардировок в 1999 году, по сербским данным, погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, пострадало — около 10 тысяч, две трети из которых — мирные жители.

Виновники агрессии Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году так и не понесли ответственности за произошедшее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir.

"Агрессия НАТО против вашей страны, осуществлённая в 1999 году, повлекла за собой многочисленные жертвы, многие невинные люди были убиты, в том числе дети. Никто не несёт за это ответственности. Печально, что от некоторых западных политиков слышны лишь случайные выражения соболезнования", — отметила она.

Захарова подчеркнула, что задача людей, которые знают историю, заключается в том, чтобы помнить о произошедшем и "не допускать забвения того периода".

Напомним, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По сербским данным, в результате бомбардировок погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч, две трети из которых — мирные жители.