Захарова заявила, что никто так и не понёс ответственности за агрессию НАТО против Югославии
В результате бомбардировок в 1999 году, по сербским данным, погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, пострадало — около 10 тысяч, две трети из которых — мирные жители.
Мария Захарова. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России
Виновники агрессии Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году так и не понесли ответственности за произошедшее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir.
"Агрессия НАТО против вашей страны, осуществлённая в 1999 году, повлекла за собой многочисленные жертвы, многие невинные люди были убиты, в том числе дети. Никто не несёт за это ответственности. Печально, что от некоторых западных политиков слышны лишь случайные выражения соболезнования", — отметила она.
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Захарова подчеркнула, что задача людей, которые знают историю, заключается в том, чтобы помнить о произошедшем и "не допускать забвения того периода".
Напомним, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По сербским данным, в результате бомбардировок погибло от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч, две трети из которых — мирные жители.
Ранее Лайф рассказывал, что Захарова ответила на заявление Псаки о продолжении политики антироссийских санкций. Дипломат напомнила, как Штаты вмешивались в дела Югославии и Ирака, предложив Вашингтону сначала "наказать самого себя".
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