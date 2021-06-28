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Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и КНР

Соглашение было подписано в июле 2001 года и действовало в течение двадцати лет.

28 июня, 10:02
<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60757/photos/59554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", — говорится в сообщении телеканала.

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Отметим, что документ был подписан в июле 2001 года и действовал в течение двадцати лет. Согласно положениям договора, он автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из стран не заявила о желании его расторгнуть не менее чем за один год до истечения периода действия.

Ранее в Китае заявили, что верят в успешное развитие России под руководством Путина. Как отметил политик, Пекин с радостью наблюдает, "как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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