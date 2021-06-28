Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", — говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что документ был подписан в июле 2001 года и действовал в течение двадцати лет. Согласно положениям договора, он автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из стран не заявила о желании его расторгнуть не менее чем за один год до истечения периода действия.