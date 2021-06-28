НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач заявил о необходимости вакцинации онкобольных от ковида

Делать прививку можно на любой стадии развития заболевания, и при этом никаких противопоказаний нет.

28 июня, 09:55
<p>Фото © Getty Images / VLADIMIR SIMICEK/AFP </p>

Фото © Getty Images / VLADIMIR SIMICEK/AFP

Онкобольным необходимо вакцинироваться из-за высокого риска заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко. По его наблюдениям, иногда онкобольные пациенты, которые проходят химиотерапию, легче переносят инфекцию, в отличие от основной массы населения.

"Вероятно, потому, что у них реже бывает цитокиновый шторм, иммунитет у них подавлен химиотерапией, относительная иммуносупрессия, и потому нет того взрыва, который бывает у молодых с хорошим иммунитетом", — объяснил Владимир Моисеенко газете "Петербургский дневник".

Названо главное противопоказание для прививки от коронавируса

Названо главное противопоказание для прививки от коронавируса

Онколог отметил, что вакцинация таких пациентов стимулирует иммунную систему и в то же время подавляет её. Делать прививку от коронавируса можно на любой стадии, но через 3–4 недели после операции, говорит врач.

"Никаких противопоказаний на сегодняшний день нет. И переносить её наши пациенты будут, возможно, легче. Для некоторых видов опухолей вакцинация вообще необходима", — заключил медик.

Ранее врач рекомендовал привившимся от коронавируса меньше находиться на солнце после обеих доз вакцин. По словам специалиста, пребывание на солнце после вакцинации может спровоцировать аллергическую реакцию.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1