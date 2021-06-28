Врач заявил о необходимости вакцинации онкобольных от ковида

Онкобольным необходимо вакцинироваться из-за высокого риска заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко. По его наблюдениям, иногда онкобольные пациенты, которые проходят химиотерапию, легче переносят инфекцию, в отличие от основной массы населения.

"Вероятно, потому, что у них реже бывает цитокиновый шторм, иммунитет у них подавлен химиотерапией, относительная иммуносупрессия, и потому нет того взрыва, который бывает у молодых с хорошим иммунитетом", — объяснил Владимир Моисеенко газете "Петербургский дневник".

Онколог отметил, что вакцинация таких пациентов стимулирует иммунную систему и в то же время подавляет её. Делать прививку от коронавируса можно на любой стадии, но через 3–4 недели после операции, говорит врач.

"Никаких противопоказаний на сегодняшний день нет. И переносить её наши пациенты будут, возможно, легче. Для некоторых видов опухолей вакцинация вообще необходима", — заключил медик.