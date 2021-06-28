В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

Московские рестораны McDonald's начнут тестирование QR-кодов в 12 заведениях сети. Эту информацию ТАСС сообщили в компании.

"Мы начнём тестировать доступ в помещения 12 предприятий в Москве по QR-кодам, как только наши предприятия будут внесены в специальный реестр Правительства Москвы", — заявили в компании.

QR-коды будут принимать в ресторанах на улице Большая Бронная, на улице Арбат, на Ленинградском шоссе, 63, корпус 1, на улице Большая Дорогомиловская, на улице Большая Семёновская, на Волоколамском шоссе, 90, корпус 2, на улице Покрышкина, на Бутырской улице, на проспекте Мира д. 123А и д. 119, строение 547, на Манежной площади и на Люблинской улице.

Из-за новых ограничений в Москве рестораны McDonald's планируют организовать бесконтактное обслуживание навынос. При этом доставка и "Макавто" будут работать в прежнем режиме.