Врач-эпидемиолог: Неудивительно, что новый всплеск активности коронавируса начался в летний период

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с Лайфом прокомментировал версию о том, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом вызван тем фактом, что заражённые люди стали выделять больше вирусных частиц. По словам эксперта, это похоже на правду, тем более что пик заболеваемости пришёлся на жару — это может свидетельствовать о том, что нарастание вирулентности связано с адаптацией вируса к климатическим условиям.

"Вирус чувствителен к интенсивному солнечному свету, и он адаптируется к климату, в котором распространяется. Неудивительно, что новая волна активности началась в летний период. Для выживания ему необходимо быстрее распространяться, быстрее размножаться в организме и побуждать инфицированный организм выделять больше вирусных частиц", — рассуждает собеседник Лайфа.

Между тем, по словам Шункова, до сих пор нет понимания, в каком количестве выделяется вирус на разных этапах протекания инфекции. Из-за этого нельзя сказать, к примеру, насколько опасен для окружающих заражённый с бессимптомным течением болезни или, наоборот, с тяжёлым.

"Количество вирусных частиц, попавших в организм, имеет прямую роль в развитии болезни. Небольшое количество вирусных частиц будет разрушено естественными механизмами защиты на слизистых оболочках дыхательных путей. При контакте с носителем, который будет активно выпускать вирусные частицы в большем количестве, чем это было ранее, обычная маска не спасёт. Стоит брать пример с медиков, работающих в красной зоне, и чтобы иметь более-менее надёжную защиту, необходимо задуматься о приобретении масок класса фильтрации FFP 3, а также своевременно их менять", — добавил эксперт.