В Москве из-за суперливня закрыли участки двух линий метро

Потоп на станции "Ясенево". Видео: соцсети

Из-за сильного дождя ограничено движение на участке Филёвской и Калужско-Рижской линий Московского метрополитена. Например, подтопило "Ясенево", потоки воды достигли даже платформы, из-за этого сейчас поезда временно не останавливаются на этой станции.

"На Филёвской линии временно остановлено движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской".... Временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией", — говорится в сообщении столичного Дептранса.

Больше всего не повезло станции "Ясенево" — потоки воды частично затопили вестибюль и платформу. Для обеспечения безопасности пассажиров временно останавливали движение поездов на участке "Тёплый Стан" – "Новоясеневская", сейчас движение на южном участке Калужско-Рижской линии восстановлено, но станцию "Ясенево" поезда временно проезжают без остановки.