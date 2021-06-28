В Москве из-за суперливня закрыли участки двух линий метро
Потоп на станции "Ясенево". Видео: соцсети
Из-за сильного дождя ограничено движение на участке Филёвской и Калужско-Рижской линий Московского метрополитена. Например, подтопило "Ясенево", потоки воды достигли даже платформы, из-за этого сейчас поезда временно не останавливаются на этой станции.
"На Филёвской линии временно остановлено движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской".... Временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией", — говорится в сообщении столичного Дептранса.
Больше всего не повезло станции "Ясенево" — потоки воды частично затопили вестибюль и платформу. Для обеспечения безопасности пассажиров временно останавливали движение поездов на участке "Тёплый Стан" – "Новоясеневская", сейчас движение на южном участке Калужско-Рижской линии восстановлено, но станцию "Ясенево" поезда временно проезжают без остановки.
Напомним, в понедельник, 28 июня, Москву накрыл суперливень, который, по прогнозам синоптиков, должен принести до 70% месячной нормы осадков.
Комментариев: 0