Названа стоимость вакцинации от коронавируса для мигрантов в Москве

Вакцинация трудовых мигрантов препаратом "Спутник Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей. Данную услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра делает прививку. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1300 рублей на одного сотрудника", — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного мэра уточнили, что дата вакцинации назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Перед согласованием времени необходимо передать администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Они должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные каждого работника, а также тип документа, являющегося основанием для прививки. Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Последнее условие не касается мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.