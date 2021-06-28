Москалькова рассказала о появлении понятия "ковидные права"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Об этом она сказала во время рабочего визита на мероприятии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

"Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как "ковидные права". И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека", — отметила Москалькова.

Омбудсмен также заявила, что в сложившихся условиях пандемии важно разделять понятия коллективных и индивидуальных прав. Она подчеркнула, что в данном случае первые имеют преимущество, так как все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, "но спасти жизнь и здоровье цивилизованного пространства в мире". Именно поэтому принимаемые сегодня меры имеют право на существование, на такой подход.