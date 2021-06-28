Москалькова рассказала о появлении понятия "ковидные права"
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Омбудсмен также призвала разделять коллективные и индивидуальные права и отметила, что в сложившейся ситуации первые имеют преимущества.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Об этом она сказала во время рабочего визита на мероприятии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
"Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как "ковидные права". И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека", — отметила Москалькова.
Омбудсмен также заявила, что в сложившихся условиях пандемии важно разделять понятия коллективных и индивидуальных прав. Она подчеркнула, что в данном случае первые имеют преимущество, так как все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, "но спасти жизнь и здоровье цивилизованного пространства в мире". Именно поэтому принимаемые сегодня меры имеют право на существование, на такой подход.
Ранее Лайф рассказывал, что не привитые от ковида россияне пожаловались Москальковой на дискриминацию. Омбудсмен назвала нечестной игрой стимулирование вакцинации через ограничения в правах.