"Всё, пожар": Взрыв произошёл на трансформаторной подстанции в Подмосковье после удара молнии
Пострадал ли кто-то в результате происшествия, неизвестно, местные жители сообщают о перебоях с электричеством.
Молния ударила в трансформаторную подстанцию в Подмосковье. Видео © Соцсети
В подмосковном городе Щёлково молния ударила прямо в трансформаторную подстанцию и спровоцировала взрыв. После этого началось возгорание объекта, а в небо поднялся столб чёрного дыма.
"Прикинь. Всё, пожар", — говорит за кадром очевидец происшествия.
На данный момент о пострадавших неизвестно. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством.
Напомним, жителей Москвы предупредили о суперливне. По словам синоптиков, столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Кроме того, в городе ожидаются шквалистый ветер и град.
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