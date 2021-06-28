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"Всё, пожар": Взрыв произошёл на трансформаторной подстанции в Подмосковье после удара молнии

Пострадал ли кто-то в результате происшествия, неизвестно, местные жители сообщают о перебоях с электричеством.

28 июня, 11:33

Молния ударила в трансформаторную подстанцию в Подмосковье. Видео © Соцсети

В подмосковном городе Щёлково молния ударила прямо в трансформаторную подстанцию и спровоцировала взрыв. После этого началось возгорание объекта, а в небо поднялся столб чёрного дыма.

"Прикинь. Всё, пожар", — говорит за кадром очевидец происшествия.

На данный момент о пострадавших неизвестно. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством.

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Напомним, жителей Москвы предупредили о суперливне. По словам синоптиков, столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Кроме того, в городе ожидаются шквалистый ветер и град.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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