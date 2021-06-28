Молния ударила в трансформаторную подстанцию в Подмосковье. Видео © Соцсети

В подмосковном городе Щёлково молния ударила прямо в трансформаторную подстанцию и спровоцировала взрыв. После этого началось возгорание объекта, а в небо поднялся столб чёрного дыма.

"Прикинь. Всё, пожар", — говорит за кадром очевидец происшествия.

На данный момент о пострадавших неизвестно. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством.