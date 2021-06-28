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В Подмосковье рухнувший из-за грозы кран чуть не раздавил маршрутку с людьми

Водитель вовремя заметил происходящее и успел затормозить практически в последний момент. Упавшая конструкция повредила линии электропередачи.

28 июня, 11:12

В Подмосковье рухнувший из-за грозы кран чуть не придавил маршрутку с людьми. Видео © "ВКонтакте" / "ЖК Новые Островцы" ; LIFE

В подмосковном жилом комплексе "Новые Островцы" из-за грозы и сильного ветра рухнул подъёмный кран, который выполнял работу на стройке, и чуть не придавил маршрутное такси с людьми. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, а в распоряжении Лайфа оказался ролик, снятый из салона автомобиля.

На кадрах видно, как конструкция начинает постепенно заваливаться, а затем падает на землю, обрывая при этом линии электропередачи. Водитель маршрутки, увидев происходящее, успел затормозить практически в последний момент — из окна пассажиры могли хорошо рассмотреть рухнувший кран. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее Лайф рассказывал, что жителей Москвы предупредили о "суперливне". По словам синоптиков, столица окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Кроме того, в городе ожидаются шквалистый ветер и град.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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