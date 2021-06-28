В Подмосковье рухнувший из-за грозы кран чуть не раздавил маршрутку с людьми

В Подмосковье рухнувший из-за грозы кран чуть не придавил маршрутку с людьми. Видео © "ВКонтакте" / "ЖК Новые Островцы" ; LIFE

В подмосковном жилом комплексе "Новые Островцы" из-за грозы и сильного ветра рухнул подъёмный кран, который выполнял работу на стройке, и чуть не придавил маршрутное такси с людьми. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, а в распоряжении Лайфа оказался ролик, снятый из салона автомобиля.

На кадрах видно, как конструкция начинает постепенно заваливаться, а затем падает на землю, обрывая при этом линии электропередачи. Водитель маршрутки, увидев происходящее, успел затормозить практически в последний момент — из окна пассажиры могли хорошо рассмотреть рухнувший кран. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.