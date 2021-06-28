На Украине более 100 населённых пунктов остались без света из-за ливней с грозами. Видео © Instagram / b.a.r.u.g.a_ukr_

Более 100 населённых пунктов в шести областях Украины остались без энергоснабжения в результате сильных дождей, ветра и грозы. Об этом сообщает на своём сайте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"По состоянию на 07:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) 28 июня в результате осложнения погодных условий — порывы ветра, дождь, гроза — из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 109 населённых пунктов в шести областях", — говорится в сообщении.

В общей сложности без электричества остаются 37 населённых пунктов в Сумской области, 33 — в Днепропетровской, 13 — в Донецкой, 12 — в Запорожской и по семь — в Киевской и Черниговской. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Синоптики заявили, что атмосферный фронт продолжит перемещаться в восточные регионы страны, по-прежнему дожди и грозы будут в северных и центральных областях.