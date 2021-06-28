НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Российские военные советники не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах в ЦАР

В Кремле опровергли информацию The New York Times о том, что эксперты ООН подготовили отчёт для Совбеза организации, в котором якобы говорится об участии российских представителей в указанных преступлениях.

28 июня, 10:47
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60790/photos/59588" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти сообщения очередной ложью западных средств массовой информации.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что эксперты ООН подготовили отчёт для Совбеза организации, в котором якобы говорится об участии российских представителей в указанных преступлениях.

Напомним, что в декабре прошлого года в ЦАР вспыхнуло крупное восстание. Повстанцы, возглавляемые экс-президентом страны Франсуа Бозизе, которого не допустили на предстоящие выборы главы государства, захватили несколько городов и попытались перекрыть пути снабжения столицы ЦАР Банги. После этого в Центральноафриканскую Республику направлено несколько сотен военных инструкторов из России.

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

А в августе прошлого года стремительный захват власти произошёл в другой африканской стране — Мали. Лидеры государства были взяты под стражу в своих домах в столице Бамако. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж. Спустя сутки после ареста президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Посольстве РФ в ЦАР пока не могут подтвердить информацию о гибели трёх россиян

30 мая, 22:45

Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации

сегодня в 09:45

На Украине более 100 населённых пунктов остались без света из-за ливней с грозами

сегодня в 10:49

После смерти футболиста на матче любительских команд в Москве возбудили уголовное дело

сегодня в 11:52

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

сегодня в 11:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1