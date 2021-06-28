Песков: Российские военные советники не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах в ЦАР
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В Кремле опровергли информацию The New York Times о том, что эксперты ООН подготовили отчёт для Совбеза организации, в котором якобы говорится об участии российских представителей в указанных преступлениях.
Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти сообщения очередной ложью западных средств массовой информации.
"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", — сказал представитель Кремля.
Ранее газета The New York Times сообщила, что эксперты ООН подготовили отчёт для Совбеза организации, в котором якобы говорится об участии российских представителей в указанных преступлениях.
Напомним, что в декабре прошлого года в ЦАР вспыхнуло крупное восстание. Повстанцы, возглавляемые экс-президентом страны Франсуа Бозизе, которого не допустили на предстоящие выборы главы государства, захватили несколько городов и попытались перекрыть пути снабжения столицы ЦАР Банги. После этого в Центральноафриканскую Республику направлено несколько сотен военных инструкторов из России.
А в августе прошлого года стремительный захват власти произошёл в другой африканской стране — Мали. Лидеры государства были взяты под стражу в своих домах в столице Бамако. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж. Спустя сутки после ареста президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.