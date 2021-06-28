Песков: Российские военные советники не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах в ЦАР

В Кремле опровергли информацию The New York Times о том, что эксперты ООН подготовили отчёт для Совбеза организации, в котором якобы говорится об участии российских представителей в указанных преступлениях.