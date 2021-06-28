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В Саранске мужчина с ножом кидался на детей, которые хотели забрать мяч

Как стало известно Лайфу, это не первое подобное нападение героя ролика. Ранее он уже угрожал одному из жителей дома и чуть не убил его собаку.

28 июня, 10:44

В Саранске неадекват с ножом кидался на детей. Видео © LIFE

В Саранске неадекват с ножом кидался на детей. Из-за чего начался конфликт между подростками и мужчиной в возрасте, неизвестно. Однако, по словам одного из очевидцев, который снял происходящее на видео, ребята хотели забрать мяч.

На кадрах видно, что конфликт у подъезда начинается со словесной перепалки. В определённый момент мужчина идёт к автомобилю, где, вероятно, и берёт нож, и возвращается к подросткам, продолжая ссору. В течение "беседы" он несколько раз делает выпады ножом в сторону своих юных оппонентов, а затем заходит в подъезд.

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Как рассказал Лайфу автор ролика, это не первый случай, когда неадекват угрожает людям. Очевидец сам пострадал от его нападок, кроме того, хулиган чуть не убил его собаку. Однако полиция никак не реагирует на подобные выходки. По словам очевидца, неадекватный житель дома шесть лет назад вышел из тюрьмы, где провёл 20 лет. Сейчас ему 71 год.

В УМВД РФ по Республике Мордовия Лайфу сообщили, что проводят проверку по данному факту.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неадекват с ножом из окна кричал о "доказательствах" и выбрасывал листы с математическими задачами. Мужчину оперативно задержали полицейские и увезли в отдел. Чем было обусловлено такое поведение, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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