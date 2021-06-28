Угнавший машину ДПС в Москве объяснил свой поступок необходимостью срочно увидеться с дочерью
На вопрос, почему он не воспользовался для этих целей общественным транспортом, злоумышленник дать вразумительного ответа не смог.
Фото © LIFE
Угонщик автомобиля у сотрудника ГИБДД Олег Р. в Москве отказался от дачи показаний. Об этом рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.
При этом в первичной беседе с полицейскими мужчина объяснил свой поступок необходимостью срочно встретиться с дочерью. По его словам, он обратился за помощью, но никто ему так и не помог. Почему он не воспользовался общественным транспортом, злоумышленник объяснить не смог.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Напомним, инцидент произошёл накануне в центре Москвы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выждал момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор.
Комментариев: 0