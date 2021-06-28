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Угнавший машину ДПС в Москве объяснил свой поступок необходимостью срочно увидеться с дочерью

На вопрос, почему он не воспользовался для этих целей общественным транспортом, злоумышленник дать вразумительного ответа не смог.

28 июня, 11:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Угонщик автомобиля у сотрудника ГИБДД Олег Р. в Москве отказался от дачи показаний. Об этом рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

При этом в первичной беседе с полицейскими мужчина объяснил свой поступок необходимостью срочно встретиться с дочерью. По его словам, он обратился за помощью, но никто ему так и не помог. Почему он не воспользовался общественным транспортом, злоумышленник объяснить не смог.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Несколько секунд сомневался: Момент угона автомобиля ДПС в Москве попал на видео

Несколько секунд сомневался: Момент угона автомобиля ДПС в Москве попал на видео

Напомним, инцидент произошёл накануне в центре Москвы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выждал момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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