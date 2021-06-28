Путин: Отношения РФ и КНР стали образцом сотрудничества в XXI веке

"К настоящему времени, следуя букве и духу договора [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве] , нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке", — сказал Путин.

А ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем. Документ был подписан в июле 2001 года и действовал в течение двадцати лет. Согласно положениям договора, он автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из стран не заявила о желании его расторгнуть не менее чем за один год до истечения периода действия.